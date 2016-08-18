للمرة الأولى.. 27 شاباً سعودياً يقودون قطار المشاعر

كشف المتحدث باسم هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة، المهندس جلال كعكي، أن مشروع قطار المشاعر في موسم حج هذا العام درب 27 شاباً سعودياً من حملة البكالوريوس على قيادة قطار المشاعر، مبيناً أن مدة التدريب 6 أشهر، منها خمسة أسابيع في مقر الشركة المشغلة لقطار المشاعر في ماليزيا، وباقي المدة التدريبية كانت في مكة المكرمة.

وأكد كعكي أن الشباب السعودي يمتلك المسؤولية والقدرة والطاقة، قائلاً: "انطلاقاً من إيماننا بأهمية دور المواطن في التنمية الوطنية، لجأ مشروع قطار المشاعر إلى تدريب وتطوير وتأهيل وإكساب هؤلاء الشباب من المواطنين الخبرة العملية في قيادة قطار المشاعر من خلال تواجدهم في القطار مع سائق الشركة المشغلة للقطار في خطوة جادة لتوطين وظائف قيادة قطار المشاعر"، وفق الوطن.

كما أوضح أن عدد الحجاج المستفيدين من قطار المشاعر في موسم حج هذا العام يزيد على 310 آلاف حاج من خلال 17 قطاراً، كل قطار مكون من 12 عربة، لافتاً إلى أن مشروع القطار أتاح هذا العام 4500 وظيفة موسمية، على أن تكون أفضلية التوظيف للشباب السعوديين بنسبة توطين تصل إلى 70%.