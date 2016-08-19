أعيدوا وهج الطائف..

* أعاد سوق عكاظ بعضًا من

وهج الطائف...

حين كانت بحق، وحقيق

المصيف الأول

تنتقل إليها الحكومة، وتشهد نشاطات

اجتماعية، ورياضية، وفنية

دورة المصيف الرياضية..

الزّين، والأفراح، التي تعجّ بها حاراتها الكبرى

فوق، أسفل، السليمانية، البخارية، شهار

بساتينها، وحفلات غناء، للسيدات، والعوائل...

* سوق عكاظ ليس المنشط الوحيد الذي

تتمتع به الطائف

وبرغم ما أحدثه، من حراك مُقدّر جدًا

إلاّ أنّ إمكانيات الطائف، وما تتوافر عليه

يفوق بكثير ذلك، ويتطلّب حراكًا أكبر.

فـ»مدينة الملك فهد الرياضية» واحدة من

أفخر ملاعبنا، ومنشآتنا الرياضية

ومن بعد نهائيات كأس العالم للشباب

انحسر دورها، وندر

رغم أنّ باستطاعتها استيعاب

دورات، وتصفيات كروية عدة

ففيها ملعب رئيس، وملعب رديف

وبجوارها، وحولها فندق ضخم جدًا

يستوعب أعدادًا كبيرة، من الفرق الرياضية

فلماذا لا تكون مقرًا دائمًا وسنويًا

لدورة مصيف كبرى، تحت هيئة الرياضة؟

* ليس ببعيد عن المدينة الرياضية

تحتضن الطائف أكبر معسكر كشفي عربي

ليس له من نشاط كبير سوى

استضافته لواحد من المعسكرات الكشفية العربية

التي شارك فيها كشافة، من كافة البلاد العربية

وبإمكان معسكر كهذا، استضافة أنشطة

محلية، وإقليمية، وعربية، ودولية كبرى

خاصة وأنّ الحركة الكشفية في المملكة

كانت من أنشط الحركات الكشفية، في المنطقة

وقد شاركت أنا شخصيًا في ذلك، إبّان دراستي

الثانوية، والجامعية في تلك الحركة...

* الدّور الذي تقوم به إمارة مكة المكرمة

دورٌ رياديّ، ومقدّر، باحتضانها لسوق عكاظ

لكن، لابد من موازاة ذلك بأدوار لكل من

هيئة الرياضة، وجمعية الكشافة

والغرفة التجارية بالطائف.

لتفعيل مقومات الطائف، الرياضية، والكشفية، والاجتماعية

وليعود الوهج لمدينة كانت، ولازالت

واحدة من أهمّ المدن وأكثرها حيوية

ولإحداث نقلاتٍ مجتمعيةٍ حقيقيةٍ

تتناسب وتطلعات رؤية 2030.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"