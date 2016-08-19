السودان يدين اعتداءات الحوثيين على الحدود السعودية

أدانت رئاسة الجمهورية السودانية، الخميس، الاعتداءات التي تعرضت لها الحدود السعودية من قبل الانقلابيين الحوثيين وقوات المخلوع صالح.

الرئاسة السودانية أكدت في بيانها استعدادها التام للذود والدفاع بكل ماهو غالٍ ونفيس عن أرض الحرمين الشريفين، مستنكرة الهجمات على مدينة نجران.

وكان كمين كبير أعدته القوات السعودية عند الحدود اليمنية أدى إلى مقتل العشرات من الانقلابيين خلال محاولتهم الهجوم على حدود منطقة نجران فجر الخميس.

مصدر في التحالف العربي أكد لقناة "العربية" أن عناصر من الانقلابيين وقوات المخلوع صالح هاجموا الحدود قرب نجران، فاستدرجتهم القوات المسلحة السعودية إلى كمين معد مسبقاً وقضت عليهم.

عدد قتلى الميليشيات وصل إلى 64 قتيلاً، بالإضافة إلى أسر عدد منهم وضبط أسلحتهم وقذائفهم التي كانت بحوزتهم.

كما أفاد المصدر أن ميليشيا الحوثي أعدمت 11 عنصراً من قوات المخلوع بعد هربهم إلى مواقع انطلاقهم وبسبب اتهامهم بالتخاذل.