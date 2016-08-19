المدفعية السعودية تقصف مواقع انقلابيي اليمن على الحدود

قصفت #المدفعية_السعودية بكثافة في قرية الحثيرة المتاخمة للحدود في #جازان مواقع ومخابئ للميليشيات قبالة القرية، وسط تمشيط مستمر لطائرات الأباتشي على كامل الشريط الحدودي في منطقة جازان.

ويشهد منفذ علب الحدودي في منطقة #عسير هدوءاً نسبياً بعد تدمير #التحالف_العربي عدداً من الكهوف التي كان يتحصن بها عناصر الميليشيات ومقتل العشرات منهم بعد فشل محاولات تسلل عدة قبالة المنفذ. أما بلدة الربوعة فشهدت اشتباكات متفرقة بالأسلحة المباشرة.

أما في #نجران ، فالأوضاع هادئة نسبياً بعد إفشال عملية تسلل واسعة قبالة المنطقة، في ظل تأكيدات القوات السعودية المشتركة على تأهبها واستعدادها لأية محاولات حوثية مستقبلاً.