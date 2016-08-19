خادم الحرمين الشريفين يصدر عدداً من الأوامر الملكية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الجمعة، عدداً من الأوامر الملكية جاءت على النحو التالي:

1- إعفاء الدكتور أحمد بن عبدالله بن عيسى الشعيبي مدير عام معهد الإدارة العامة من منصبه.

2- تعيين الدكتور مشبب بن عايض بن عبدالله القحطاني مديراً عاماً لمعهد الإدارة العامة بالمرتبة الممتازة.

3- تعيين محمد بن طلال النحاس محافظاً للمؤسسة العامة للتقاعد بالمرتبة الممتازة.

4- تعيين الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل نائباً لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد لحماية النزاهة بالمرتبة الممتازة.

5- تعيين عبد المحسن بن محمد بن علي المنيف نائباً لرئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمرتبة الممتازة.