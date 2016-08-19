طهران: الحوثيون أطلقوا صواريخ إيرانية ضد السعودية

للمرة الثانية خلال أقل من أسبوع، اعترفت الوكالات الرسمية الإيرانية بإطلاق صواريخ زلزال إيرانية الصنع من الأراضي اليمني،ة أطلقتها ميليشيات #الحوثي ضد السعودية.

وقالت الوكالة الإيرانية "تسنيم"، الجمعة، نقلاً عن مصادرها داخل الحركة الانقلابية في اليمن، إن المتمردين الحوثيين أطلقوا صاروخين من نوع "زلزال"، وهي إيرانية الصنع، ضد المملكة العربية السعودية، حسب تقرير الوكالة الإيرانية.

وكانت الدفاعات الجوية #السعودية قد تصدت إلى صاروخ من نوع سكود تم إطلاقه من الأراضي اليمنية، وقد بادرت قوات #التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع إطلاق الصاروخ في الأراضي اليمنية.

وكانت الوكالة الإيرانية الرسمية "ايرنا" كشفت يوم الثلاثاء الماضي، أن الصاروخ الذي أطلق على #نجران السعودية ليلة الأحد من الأراضي اليمنية كان من نوع "زلزال 3" وهو صناعة إيرانية.

وبهذه الاعترافات يتضح أن #إيران تستمر بانتهاك قرار رقم 2216 الصادر من مجلس الأمن الدولي، ويشمل حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية إلى الحوثيين والمخلوع صالح.

وأعلنت البحرية الأميركية مطلع أيار/مايو الماضي ضبط شحنة أسلحة أثناء اعتراض سفينة بحرية إيرانية في بحر العرب كانت في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.