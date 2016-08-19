مقتطفات الجمعة

نبدأ بأجمل أخبار الأسبوع: إلزام المجلس الأعلى للقضاء القضاة بـ"عدم التخلف عن حضور الجلسات المحدد مواعيدها سابقا، سواء بسبب الإجازة أو الندب أو التدريب"، مشددا على أن مسؤولية التأخير ستقع على عاتق القاضي ورئيس المحكمة. ليت المجلس الموقر يحدد مواعيد إقامة الصلاة، والانتهاء منها، وإغلاق المصلى أيضا!

أبرز أرقام الأسبوع جاء على لسان المتحدث باسم الأحوال المدنية الأستاذ "محمد الجاسر"، جاء فيه أن عدد النساء اللاتي بلغن سن الـ15 ولا يحملن الهوية الوطنية تجاوز 3 ملايين، ومتوسط استخراج بطاقات الهوية في المناطق كافة ارتفع من 70 ألف هوية وطنية إلى 104 آلاف في الأسبوع الواحد.

قارئ كريم يقول تعليقا على مقالي عن صورة المساجد المشوهة: "أقترح اعتماد عدد من النماذج الهندسية الجميلة، ويتم إلزام المتبرعين بالتقيد بها".

تقول الصحف: إن وزارة التربية تعتزم تطبيق النجاح والرسوب في مادة التربية البدنية العام القادم. مدارس مستأجرة وملاعب ترابية وربو وحساسية ونجاح ورسوب. "أبد ما تجي يا وزارة التعليم"!

نختم بخبر مزعج، اليوم في معظم مجتمعات العالم أخطر الفئات العمرية تأتي بين سن 20 و35 عاما. يقول تقرير حكومي صدر مؤخرا، إن عدد الذين دخلوا في قائمة العاطلين عن العمل في بلادنا من هذه الشريحة تجاوز 594 ألف شاب! لاحظوا أننا نتحدث عن الرجال لا النساء، ومعظم الحلول عبارة عن ندوات وتصريحات ووعود!

*نقلاً عن صحيفة "الوطن"