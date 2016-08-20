إيدولوجيا الصراع في اليمن..!

كشفت حادثة استهداف المدنيين في نجران ومقتل سبعة منهم -بينهم أربعة مواطنين- أن إيران لم تعد داعمة للمليشيات الحوثية الانقلابية الإرهابية في حربها ضد الشرعية وقوات التحالف العربي في اليمن، وإنما أيضاً مشاركة فعلية في هذه الحرب بمعدات وصواريخ مهربة متعددة المسميات والمسافات، وقيادات ميدانية على الأرض تدرّب وتخطط وتقاتل، وهو ما يعني تدخلاً آخر من إيران في شؤون المنطقة، وتعدياً صارخاً على حدود المملكة، ومحاولة دفع عناصرها بالوكالة لإطالة أمد الحرب، وإفشال المفاوضات، وضرب مواقع مدنية داخل المملكة لتغيير مسار الحرب بين المقاومة اليمنية الشرعية والإنقلابيين إلى حرب بين اليمنيين والسعوديين، وهو مخطط عجزت عن تحقيقه إيران منذ إنطلاق عاصفة الحزم، وملّ المخلوع صالح من ترديده، وخرج الحوثي في أكثر من مناسبة لمهاجمة المملكة وتكرار ذات الفكرة ولكنه فشل أيضاً.

إدارة الحرب في اليمن كانت حسّاسة، وصعبة، ليس فقط على الصعيد العسكري، وطبوغرافية الأرض، وتباين الولاءات، وثقافة الثأر، وإنما أيضاً على مستوى «إيدولوجيا الصراع المذهبي» التي كانت مسيطرة على عقول الحوثيين، وعواطفهم، وأحلامهم بحكم اليمن، وإعلان ولاية الفقيه، والبقاء خنجراً مسموماً في خاصرة المملكة الجنوبية، ومهدداً لوجودها وكيانها، وهو ما تنبهت إليه قوات التحالف مبكراً في خطابها، وجهدها الحربي؛ فلم تنجر إلى هذا الصراع الإيدولوجي، ولم تكن طرفاً فيه، أو تقاتل عليه، وإنما كانت لها أهداف عسكرية محددة وواضحة بإبعاد الخطر أولاً عن حدود المملكة، ونصرة الشرعية ثانياً، ودعم الحل السياسي وفق مرجعياته الثلاث، ويكون اليمن مع هذه التفاصيل موحداً في أرضه، مستقلاً في قراره، ويبقى أيضاً لليمنيين أنفسهم بجميع مكوناتهم وانتماءاتهم الحزبية بمن فيهم الحوثيون أنفسهم.

وعلى هذا الأساس كان التحرك السعودي في قيادة التحالف في اليمن عسكرياً وإنسانياً معاً من دون أن يكون هناك إيدولوجيا مذهبية لتغذية الصراع السياسي على الحكم، وقيادته إلى هاوية الطائفية، أو الانقسام، أو التقسيم، وهو ما يحسب للمملكة في قدرتها على تحقيق ذلك التوازن الصعب والحسّاس، وتفويت الفرصة على إيران التي كانت تعيش في اليمن على مستنقع الطائفية البغيض، ومحاولة جرّ اليمنيين إليه، ومحاولة تهيئتهم لمعركة أكبر مع المملكة ليس لها أي مبرر، وترك جبهة القتال مشتعلة معها على الحدود، مستنزفة لمجهودها الحربي، مستهدفة للمدنيين في جازان ونجران بإطلاق الصواريخ البالستية، وهو ما تصدت لها قوات الدفاع الجوي السعودي بكفاءة واقتدار، وسجلت ملاحم بطولية في سماء الجنوب لرد العدوان، وحماية الإنسان، والدفاع عن الأرض والمقدسات، وعاش الجميع رغم هذه التطورات آمنين مستقرين.

نحن في المملكة واثقون -بعد توفيق الله وعونه- من النصر.. العسكري أو السياسي في اليمن، وأياً منهما يسبق الآخر في المنعطف الأخير من السباق لن يغيّر من النتيجة التي قاتلنا عليها، وضحيّنا من أجلها بأرواح الشهداء؛ وهي حماية حدود المملكة الجنوبية وتأمينها، وعودة الشرعية في اليمن، وقطع الطريق على المشروع الإيراني الطائفي، وتحجيم الدور الحوثي، إضافة إلى حفظ التوازن الإقليمي في المنطقة، وهي أهداف إستراتيجية لن نتنازل عنها، أو نتردد فيها؛ لأنها باختصار أهداف كيان ووجود بالنسبة لنا، ولا يمكن أن نسمح للحوثي اليوم أو غداً أن يهدد أمن المملكة، أو يستنزف مجهودنا الحربي على حساب جبهات أخرى يفترض أن نكون متواجدين فيها ليس بالفعل العسكري التقليدي وإنما أيضاً بالفعل الاستخباراتي، خاصة أن إيدولوجيا الصراع الطائفي في الشمال من حدود المملكة وتحديداً العراق سيطرت عليها إيران، مثل ما هو من قبل في لبنان، وتسعى إلى ذلك في اليمن، وتنتظر ساعة الصفر في سورية، وهذا يعني أن نكون على مستوى الحدث والمسؤولية والوعي السياسي ليس كحكومة وإنما أيضاً كشعب بعدم الانسياق خلف الصراع الطائفي الذي تقوده إيران من حولنا، أو الاصطفاف خلف أجنداته، أو الانقسام في توجهاته، أو ردة الفعل بين أطرافه، أو حتى تضخيم دور إيران ومليشياتها المأجورة بمن فيهم الحوثي.. وهذا هو الأهم.

*نقلاً عن صحيفة "الرياض"