الداخلية: اعتقال قاتل عميد متقاعد في جازان

ألقت وزارة الداخلية القبض على الجاني الرئيس في جريمة قتل العميد متقاعد، أحمد فائع عسيري، أسامة أحمد محمد الراجحي، يمني الجنسية، وعلى شريكيه أخيه المقيم محمد أحمد محمد الراجحي، وموفق صالح سنيد الحربي، سعودي الجنسية، وفق المتحدث الأمني للوزارة.

وقد ضبط بمنزل أسامة الراجحي بمحافظة أبو عريش مسدس وكاتم صوت. كما تبين من إجراء الفحوص الفنية بمعامل الأدلة الجنائية أنه السلاح المستخدم في الجريمة، إضافة إلى تطابق أنماطه الوراثية وبصماته مع العينات المرفوعة من مسرح الجريمة.

وأقر أسامة الراجحي خلال التحقيق معه بقيامه بجريمته تنفيذاً لتوجيهات تلقاها من تنظيم #داعش الإرهابي في الخارج، والالتقاء بشريكه في الجريمة موفق صالح سنيد الحربي بمكة المكرمة لاستلام السلاح وكاتم الصوت المستخدمين فيها. كما أقر شريكهما الثالث محمد أحمد محمد الراجحي بعلمه عن تفاصيل الجريمة التي نفذها شقيقه أسامة، وقيامه بإخفاء السلاح وكاتم الصوت بعد ارتكابها داخل خزان المياه بسطح منزلهم.

من جانبها، أكدت وزارة الداخلية مجدداً أنها تقف "بحزم في وجه كل من يهدد أمن هذه البلاد وأمن مواطنيها أو المقيمين على ترابها".

وكانت دوريات الأمن قد تلقت بلاغاً من مواطن عن تعرض والده العميد متقاعد، أحمد فائع عسيري، لإطلاق نار من قبل شخص مجهول، بمزرعته الخاصة الكائنة بمحافظة أبو عريش، ما أدى إلى وفاته.