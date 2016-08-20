بالصور.. الحوثيون يستهدفون السعودية بالقنابل العنقودية

كشفت صور حصلت عليها قناة "العربية" عن استخدام #ميليشيات_الحوثي لأسلحة متطورة أكثر فتكاً في استهدافها للحدود #السعودية بينها صواريخ "كارغو".

الصور التي حصلت عليها "العربية" أثناء مباشرات عدة مع الكتيبة الهندسية وإدارة الأسلحلة والمتفجرات بالشرطة في منطقتي #جازان و #نجران، تكشف عن بعض أنواع #الصواريخ بينها صاروخ "كارغوCargo - 9M27K " ذي #القنابل_العنقودية، الذي يحتوي على 30 قنبلة عنقودية حاولت الميليشيات الحوثية مع عناصر #المخلوع_صالح إطلاقها عدة مرات، آخرها كان قبل يومين في منطقة نجران لكنها فشلت بعد تصدي القوات السعودية المشتركة لها.

وحتى #القذائف قصيرة المدى، فقد أضافت الميليشيات فيها "برادة الحديد ومسامير" مع دوافع إضافية، لتصل إلى أكبر مسافة ممكنة، وعند سقوطها يتناثر ما بداخلها من مواد لتصيب أكبر عدد من المدنيين.