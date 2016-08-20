عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية السعودية

بالصور.. الحوثيون يستهدفون السعودية بالقنابل العنقودية

المصدر: السعودية - هاني الصفيان
رابط مختصر

كشفت صور حصلت عليها قناة "العربية" عن استخدام #ميليشيات_الحوثي لأسلحة متطورة أكثر فتكاً في استهدافها للحدود #السعودية بينها صواريخ "كارغو".

الصور التي حصلت عليها "العربية" أثناء مباشرات عدة مع الكتيبة الهندسية وإدارة الأسلحلة والمتفجرات بالشرطة في منطقتي #جازان و #نجران، تكشف عن بعض أنواع #الصواريخ بينها صاروخ "كارغوCargo - 9M27K " ذي #القنابل_العنقودية، الذي يحتوي على 30 قنبلة عنقودية حاولت الميليشيات الحوثية مع عناصر #المخلوع_صالح إطلاقها عدة مرات، آخرها كان قبل يومين في منطقة نجران لكنها فشلت بعد تصدي القوات السعودية المشتركة لها.

وحتى #القذائف قصيرة المدى، فقد أضافت الميليشيات فيها "برادة الحديد ومسامير" مع دوافع إضافية، لتصل إلى أكبر مسافة ممكنة، وعند سقوطها يتناثر ما بداخلها من مواد لتصيب أكبر عدد من المدنيين.

كلمات دالّة

#ميليشيات الحوثي, #السعودية, #جازان, #نجران, #الصواريخ, #القنابل العنقودية, #المخلوع صالح, #القذائف, #اليمن, #التحالف العربي

إقرأ أيضاً

اختيار المحرر

إعلانات

آخر الأخبار

الأكثر قراءة