ماذا قال شاب سعودي لوالد مريضة تبرع لها بكليته؟

أقدم شاب سعودي على التبرع بكليته لفتاة #مريضة بعدما تأثر بهشتاغ أطلقته تبحث فيه عن متبرع يخفف عنها آلام مرضها.

فهد الشمري #شاب ابن منطقة حائل عرف عنه شهامته الدائمة قرر أن يقدم شيء غالي وهبه الله إياه من أجل رفع المعانة عن #منال التي قرأ تغريدتها في أمنيات العام الجديد 2016 " #أمنية_تتمنونها_في_ سنة_ 2016 ".

يقول فهد "إن صورة الفتاة المريضة لم تفارق ذهني وهي تستنجد وكنت أراها على مدى 3 أيام في نومي وبعد استشارة زوجتي صليت استخارة وتحمست للتبرع للفتاة لوجه الله تعالى بسبب وضعها الصحي ".

وأضاف الشمري " وشجعني 3 من أصدقائي على قراري ولم ألتفت لنصائح البعض بالتراجع عن ذلك".

من جانبها قالت منال الحربي "عندما أخبرني #الطبيب أن الكلى لدي توقفت وأني أحتاج لغسيل أو العثور على متبرع مما دفعني لوضع أمني في أمنيات 2016 وفوجئت بفهد يرسل لي عن رغبته للتبرع لوجه الله.

وتضيف منال لقد وردتها العديد من طلبات #التبرع لها بالكلية بمقابل مادي وهو ما كانت ترفضه حتى يسر الله هذا الشاب الشهم.

ويشير عبد العزيز الحربي والد منال إلى أن الشاب فهد الشمري قام بعمل إنساني عظيم وهو لم يتصنع هذا الفعل فمن يعرفه يعرف حجم شهامته.

وأضاف والد منال أن الشاب رفض حتى الدخول إلى منزله معللا ذلك أنه فعلها لوجه الله ولا يدخل فيها أي شئ آخر.