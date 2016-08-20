صور.. وفاة مواطن بنجران وإصابة مقيمين بنيران حوثية

توفي مواطن سعودي وأصيب 6 مقيمين السبت، جراء سقوط مقذوفين أطلقتهما ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح وسقط في نجران.

وأفاد مراسل "العربية.نت" أن الميليشيات أطقلت صاروخين أحدهما "زلزال 3" إيراني الصنع، الذي اعترفت به طهران مؤخراً، والآخر كاتيوشا.

وكان المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران المقدم علي بن عمير الشهراني صرح بأنه عند الساعة الواحدة والنصف من ظهر اليوم السبت باشرت فرق الدفاع المدني بلاغاً عن سقوط مقذوف عسكري من داخل الأراضي اليمنية.

وأفاد أنه نتج عن (سقوط المقذوف) وفاة مواطن سعودي وإصابة 6 مقيمين 5 منهم يمنيون، وعامل واحد باكستاني، وقد تم نقل المصابين إلى المستشفى والسيطرة على الحريق الناجم عن المقذوف.