وصول جثمان الطالب الغريق في ألمانيا

وصل مساء اليوم السبت جثمان #الطالب_المبتعث مرتضى آل مشعل إلى أرض الوطن عبر مطار الملك فهد الدولي، ونقل الجثمان بعد ذلك إلى محافظة القطيف، تحديدا مسقط رأسه في بلدة الجارودية.

وأفادت السفارة السعودية في ألمانيا بأن السلطات الألمانية أنهت كافة الإجراءات، وأنه تم استخراج #شهادة_وفاة للطالب بعد مصادقة المدعي العام على تقرير الطب الشرعي الذي أكد أن الوفاة طبيعية وليست #جنائية.

وشددت السفارة التي تابعت تفاصيل #القضية منذ أن تبلغت بها بأن #السلطات_الألمانية عثرت على جثة الطالب بعد عمليات، وتوفي المبتعث آل مشعل بعد أن فقد في نهر منذ #أيام عدة.

وكانت السفارة السعودية ببرلين أكدت أن الطالب الذي فُقد أثناء سباحته بأحد الأنهار بألمانيا، كاشفة أن مصدراً بالسلطات أبلغها بعدم وجود مؤشر جنائي للحادث حسب المؤشرات الأولية.