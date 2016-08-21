الكويت.. "الإنتربول" يصدر مذكرة لضبط عبد الحميد دشتي

أصدرت الشرطة الدولية "الإنتربول" مذكرة لضبط وإحضار النائب الكويتي عبدالحميد دشتي، لتنفيذ أحكام قضائية صدرت ضده، وكان مجلس الأمة الكويتي أسقط الحصانة عن دشتي للتحقيق معه في قضيتي الإساءة للقضاء الكويتي وللسعودية.

وظهر دشتي الهارب من وطنه الكويت في مقاطع مصوره يمجد فيها النظام السوري وحزب الله اللبناني وخامنئي، إلى جانب إساءته للسعودية والمؤسسات الكويتية.

وجاء إعلان النائب العام الكويتي، وبحسب اتفاقية الأحكام والإعلانات القضائية لدول الخليج بضبط دشتي وإحضاره بعد رفع الحصانة عنه، حيث أصدرت محكمة بحرينية حكماً بسجنه عامين.

دشتي المتواري عن الأنظار ويعتقد أنه داخل سوريا رفعت ضده قضية جنح داخل الكويت، تم رفعها من قبل أحد المواطنين الكويتيين إلى جانب قضية إساءته للقضاء الكويتي في قضية خلية العبدلي التي تورط فيها حزب الله اللبناني.