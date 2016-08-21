تعرف على الياباني الذي وقع بغرام السعودية في 10 أيام

10 أيام فقط كانت كفيلة بهوس سائح ياباني بثقافة السعودية ودول الخليج. هذا الرجل وصل عشقه حد الخروج إلى شوارع اليابان مرتديا الزي الخليجي والبشت. فمنذ أعوام اعتاد أكيرا تاكاتوريا- أو "شمس قمر" كما يترجم اسمه من اليابانية إلى العربية- أن ينشر صوره على انستغرام وتويتر بالزي السعودي.

ويبدو أن مغردين عرفوا "شمس القمر" على أنه صيني، فبات يعرف زواره على أنه ياباني، ووضع الوصف التالي على صفحته في تويتر: "مرحباً! أنا ياباني مع أنه لا يبدو علي ذلك سأشارككم صورا ومشاهد من اليابان وسأبذل جهدي في دراسة اللغة العربية. أنا ياباني!!!".

ومن طرائف هذا الرجل أنه عند صعوده الطائرة اشتكى من عدم وجود الكبسة على قائمة الوجبات، مغرداً: "لا كبسة في قائمة طعام". وغرد مرة أخرى: "أنا سعيد بأن الوقت الذي آكل كبسة وسمبوسة فيه سيحين قريبا". ونشر في صورة أخرى: "في شارع تاكيشيتا. تحقيق التكامل بين العرب واليابان".

الياباني الذي يحاول أن يصبح عربياً، أعجب بهواية صيد الصقور في الخليج، خاصة أن عائلته مشهورة بصيد الصقور البيضاء، يعكف على نشر ثقافة السعودية والخليج في اليابان، إذ لا تخلو صوره من الزي العربي.

يذكر أن أكيرا يكتب العربية جيداً، كما أنه معجب بالطعام العربي. ويتابع "شمس قمر" على تويتر 25 ألف متابع، و64 ألف متابع على انستغرام.