تفاصيل سطو مسلح على سيارة نقل أموال بالقطيف

أصيب موظفون بعد أن أطلق شخصان النار على سيارتهم التي كانوا ينقلون فيها أموالا، ما أدى إلى الاستيلاء على الأموال، في بلدة النابية في محافظة القطيف.

في التفاصيل، أفاد العقيد زياد الرقيطي الناطق باسم شرطة المنطقة الشرقية أن الحادث وقع الساعة ١٠:٣٠ صباح اليوم الأحد، مضيفاً "تبلغت شرطة محافظة القطيف عن تعرض ثلاثة من موظفي شركة لنقل الأموال لإطلاق النار من قبل شخصين مسلحين وإصابة اثنين منهم والاستيلاء على الأموال التي بحوزتهم أثناء قيامهم بتغذية جهاز الصراف الآلي ببلدة النابية بمحافظة القطيف من دون التقيد بالتعليمات المبلغة لهم المتعلقة بتغذية أجهزة الصراف الآلي".

وتابع "تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم والتحفظ عليهم، وباشر المختصون بالشرطة إجراءات الضبط الجنائي للحادثة والتحقيق فيها لكشف ملابساتها".