علاقة تويتر بالإرهاب

تعتبر وسائل التواصل الاجتماعية إحدى أهم الأدوات التي تستخدم للتأثير على الرأي العام ونشر الأخبار والأفكار بل والمعتقدات بمختلف أنواعها خصوصاً بين الفئات الشبابية والتي تشكل النسبة الأكبر في المجتمعات العربية ، كما يعتبر ( تويتر ) من أهم تلك الوسائل انتشاراً واستخداماً وخصوصاً في عالمنا العربي بل إن المملكة تعد من أكثر الدول في العالم لديها أفراد يستخدمون ( تويتر) إذ يتجاوز عدد المستخدمين 5 ملايين فرد .

تعمد الجماعات الإرهابية والمتطرفة اليوم إلى استخدام تلك الوسائل الاجتماعية للترويج لأفكارها وتحديد أهدافها من خلال متابعة بعض الحسابات الفردية وجمع البيانات التي تحتاجها عنها ووضع الخطط اللازمة لاستقطابها كما تستخدم تلك الوسائل في تنفيذ هجمات إلكترونية إرهابية على بعض المواقع بهدف تدميرها أو سرقة محتوياتها وتشير بعض الدراسات عن وجود 6 آلاف حساب في تويتر موجَّه فقط للفتنة ونشر الإجرام والإرهاب في وسط المجتمع السعودي إضافة إلى وجود 4 آلاف حساب أخرى تقوم بإعادة النشر لتلك الأفكار والتغريدات .

مؤخراً أعلن موقع تويتر إيقافه لـ 250 ألف حساب في الستة أشهر الماضية وذلك ضمن حربه ضد ( المحتوى المؤيد للإرهاب ) ليرتفع عدد الحسابات التي أوقفت منذ منتصف العام الماضي الى الآن إلى 360 ألف موقع ، وقد جاء إغلاق تلك المواقع بسبب أنها تروج لأعمال إرهابية أغلبها على صلة بداعش وقد عمدت الشركة إلى زيادة فرق العمل التي تتولى مراجعة تلك التقارير خاصة بعد وجود قضايا تم رفعها ضد الشركة متهمة إياها بأنها توفر منبراً دعائياً لداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية .

يعمد إرهابيو ( تويتر) إلى إغراق بعض الهاشتاقات بتغريدات مكثفة ومركزة تؤيد فكرة واحدة ويتم تكرارها باستمرار من خلال حسابات وهمية متعددة ليظهر من خلالها وكأن معظم الرأي العام يتبنى فكراً واتجاهاً معيناً بشأن بعض القضايا فهي تسعى لإيهام المجتمع بأن هناك رأياً سائداً متبعاً ولاتعطي فرصة لإبداء الرأي المخالف أبداً وقد وجدتْ في ( تويتر) وسيلة سهلة لنشر تلك الأفكار إذ يصعب السيطرة عليه ويمكن من خلاله نشر الأفكار والصور والأفلام كما يوفر التواصل السريع بين أعضاء تلك الشبكات والانتشار الواسع للمحتوى .

لمواجهة هذا الإرهاب نحتاج إلى إعداد فريق تقني عالي المستوى لكشف تلك المواقع مبكراً قبل استحواذها على الشباب كما إننا في حاجة إلى تأهيل فكري وسطي للشباب والشابات كما نحتاج إلى تطبيق نظام مكافحة الجرائم الإلكترونية وشغل أوقات الفراغ بما يعود بالنفع والفائدة على الشباب والشابات وإرشاد الأسرة عن سبل حماية الأبناء من مخاطر وسائل التواصل الاجتماعية.

إرهاب تويتر لايقتصر على إرهاب داعش فقط بل هناك إرهاب داخلي محمَّلٌ ببعض الأفكار الشاذة والتي تحتاج أيضا إلى مواجهة وكشف لنحمي مجتمعنا منها .

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"