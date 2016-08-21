مدير "غروب واتساب" يمثل أمام القضاء.. والسبب!

وقف مدير مجموعة "غروب" على برنامج المحادثات الفورية "واتساب" أمام محكمة جدة أخيراً للإدلاء بشهادته على خلفية دعوى قضائية بالسب والقذف بألفاظ نابية بين عدد من أعضاء المجموعة، في وقت منح القاضي الأطراف المتخاصمة فرصة أخيرة للصلح بينهم، على أن يتم إصدار الحكم منتصف سبتمبر المقبل في حال عدم التوصل إلى الصلح.

في التفاصيل، تقدم مواطن بدعوى أمام المحكمة، مدعياً على آخر بأنه سبه وقذفه وأسرته في إحدى المجموعات على واتساب، بسبب تباين في وجهات النظر، مطالباً بتعزيره على الوجه الشرعي، إلا أن خصمه دافع عن نفسه، معتبراً المدعي هو من بدأ وافتعل الخصومة ونقلها إلى مجموعة أخرى من خلال تصوير الشاشة ونشرها في "تويتر" قبل أن يحذفها أخيراً، إلا أنه لم يقدم دليلاً على ذلك، بحسب صحيفة "عكاظ".

وسألت المحكمة مدير المجموعة إن كانت لديه أي صور للمحادثات بين الأعضاء، فأكد أنه حذف المجموعة، مؤكداً أهمية الصلح بين المتخاصمين، كونهما زملاء وأصدقاء.

وأوضح المدير - لم تبين الصحيفة معلومات عن هويته أو أي من طرفي الدعوى - في إفادته أن الخلاف بين المتخاصمين بدأ في المرة الأولى بسبب التعصب الرياضي، وصاحبته عبارات غير لائقة بين المتخاصمين قبل أن يتم حذفهما من المجموعة، وأعيدا أخيراً في إطار صلح وتسوية بينهما، وفق المصدر نفسه.

وأضاف أنه أعيد فتح النقاش بعد أسابيع، ليبدأ أحدهما في سرد عبارات اعتبرها الطرف الثاني مسيئة، وبادر بتصوير الشاشة المسجلة عليها الإساءة ونقلها إلى مجموعة أخرى، مما فاقم الخلاف.