وفاة طارق الوداعي أشهر متحد للإعاقة في السعودية

غيّب الموت #طارق_الوادعي المواطن السعودي الذي قهر الإعاقة من خلال قلبه لصفحات القرآن الكريم بأسنانه وحفظه كاملا. وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة الشاب السعودي الذي تمكن من حفظ القرآن الكريم كاملا، رغم معاناته من ضمور في العضلات.

وتظهر الصورة الشاب طارق الوادعي، وهو يستخدم أسنانه في تقليب صفحات القرآن الكريم ليتمكن من حفظه وتلاوته، في مشهد أثار إعجاب رواد "تويتر" مؤكدين أن الوادعي نموذج يحتذى به في الإصرار وقوة الإرادة وتحدي الظروف.

وطارق كان يعاني ضمورا في العضلات وانحناء في العمود الفقري، قدماه قطعة واحدة، حيث كان ينام على بطنه وصدره، ويتقلب زحفا على بطنه وجنبيه، وكان يشرب بأسنانه ويأكل بفمه في مكان مرتفع قليلا عن الأرض، ويستخدم الجوال ويستفيد من وسائل التواصل الاجتماعي بالضغط على الحروف بأنفه ولسانه، ويتقن الحاسب الآلي، ويتواصل مع علماء الشريعة بالإنترنت، ولديه شهادات من بعض علماء المملكة، وكان أمله أن يصبح معلماً للقرآن الكريم.