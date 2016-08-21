"العمل" عجزت عن إدارة هذا الملف!

(مَـلَـف استقدام العمالة المنزلية) بقي عالقاً محاطاً بالإشكاليات منذ أكثر من أربع سنوات؛ مما أدى إلى ظهور سوق سوداء مَــوازية تستغل حاجات الأسَــر للعمالة.

والمصيبة أن ذاك السوق غالباً ما يدار من وافدين، أما العاملون والعاملات فيه فهم من الهاربين والهاربات من كفلائهم، أو من مخالفي نظام الإقامة.

فهذا تقرير نشرته (صحيفة الاقتصادية) الأربعاء الماضي أكدتْ من خلاله رَصْـدَهَـا في الرياض لنشاط يقوم على تأجير الخادمات بنظام الساعة عبر منشورات تُـوزع في الأسواق والميادين العامة، ذاك النشاط تـديره امرأة من الجنسية الفلبينية؛ هذا مُـعْــلَـن، وهناك الكثير من الممارسات المماثلة لكنها محاطة بالسرية عن الجهات الرسمية!!.

وهنا من نافلة القول أن تلك الـسّـوق الموازية، وتشغيل مخالفي الأنظمة يترتب عليه مخاطر أمنية واجتماعية وصِـحّـيّـة ونفسيّـة كبيرة جداً، وكذا استنزاف لأموال المواطنين المحتاجين .

مسألة استقدام العمالة المنزليّـة التي نراها مستقرة تماماً وبأسعار تنافسية في الدول الخليجية المجاورة؛ تؤكد بأن (العَـمَـل) ولجانها المختصة بَــدت عاجزة عن إدارة ذلك الملف؛ رغم الزيارات الخارجيّـة والجَـلَـسَـات والمفاوضَـات والبَـيَـانات وكثرة الوعود، حتى تحول لـ (أزمة) مجتمعية في الإجراءات والتأخير وغلاء الأسعار!

أما السبب الرئيس فأراه في أن الـصّـوت العالي في إدارة ذلك الملف إنما هـو للمستثمرين فيه.

وبما أن عندنا اليوم وزارة واحدة من مهامها: (العمل والتنمية المجتمعية)؛ فمسئوليتها أصبحت أكبر للإفادة من تجارب مَـن حولنا؛ لإيجاد حلول صادقة لتلك الأزمة تبدأ من القضاء على البيروقراطية، وفتح الاستقدام عبر المؤسسات الخليجـيـة؛ لصناعة تنافس في الـمُـدّة والأسعار والخدمات؛ سيكون المستفيد منها (الـمُـواطِــن).

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"

