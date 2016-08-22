الأباتشي السعودية تدمر منصات لإطلاق مقذوفات قبالة نجران

مشطت طائرات الأباتشي السعودية اليوم الحدود السعودية قُبالة منطقة نجران، ودمرت منصات لإطلاق المقذوفات العسكرية تجاه المنطقة.

وفي جازان أفاد مراسل العربية باستمرار المدفعية السعودية بقصف مخابئ الحوثيين واستهداف بعض التحركات قُبالة بلدة الحثيرة بين قطاعي الموسّم والطوال.

أما في عسير فقد ساد الهدوء النسبي في بلدة الرُبوعة ومنفذ علب الحدودي بعد اشتباكات متفرقة خلال الأيام الماضية والتي قتل فيها العشرات من عناصر الميليشيات بحسب مصادر أمنية.

من جهة أخرى سُمعت أصوات طائرات التحالف فوق سماء محافظة ظهران الجنوب وهي في طريقها لقصف عدة مواقع للميليشيات في مديريات صعدة ونِهم وأرحب.