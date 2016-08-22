السعودية.. 92 ألف أمر قضائي بالمنع من السفر

قالت وزارة العدل السعودية في إحصاء حديث للعمليات العدلية المنفذة مع مركز المعلومات الوطني، إن عدد العمليات الخاصة بخدمة التحقق برقم الهوية جاءت في المقدمة بـ2874193 عملية، تلاها التحقق بالبصمة بـ 1776099، في حين بلغ عدد العمليات المتعلقة بخدمة إيقاف الخدمات للمماطلين عن تنفيذ الإجراء 91739، إلى جانب 91995 عملية خاصة بخدمة المنع من السفر.

رفع الأوامر

ولفت التقرير إلى أن عدد العمليات المرسلة إلى مركز المعلومات الوطني بشأن خدمة رفع إيقاف الخدمات بعد سداد المنفذ 21132 عملية، فيما بلغ عدد عمليات خدمة رفع أوامر المنع من السفر 20832 عملية، وجاء على التوالي عدد عمليات خدمة "يقبض عليه"، والتي تختص بالمماطلين عن تنفيذ الإجراء 11002، ورفع خدمة "يقبض عليه" 1794 عملية بعد النفاذ، إضافة إلى 32554 عملية خاصة بخدمة التبليغ، و6951 عملية متعلقة برفع خدمة أوامر التبليغ بعد انتفاء الأسباب، وذلك بحسب ما نشرته "الوطن".

وطبقاً لبيانات نتائج الربط مع مركز المعلومات الوطني، بلغ عدد الإشعارات المرسلة عبر رسائل نصية "sms" على هواتف المنفذ ضدهم بما صدر عليهم 30016 رسالة، فيما بلغ عدد الإشعارات المرسلة للمنفذ ضدهم بالتبليغ بقضية 40596 رسالة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد العمليات المرسلة إلى مركز المعلومات الوطني منذ نوفمبر الماضي وحتى يوليو الحالي، إلى 4998903 عمليات.