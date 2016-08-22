صور تظهر استهداف القوات السعودية للحوثيين قبالة الحدود

تواصل #القوات_السعودية المشتركة تمشيط المناطق الحدودية مع #اليمن ومنع محاولات التسلل التي تقوم بها عناصر #ميليشيات #الحوثي والمخلوع صالح.

وحصلت "العربية" على صور تُـظهر استهداف القوات السعودية لعناصر الميلشيات قبالة الحدود الجنوبية للمملكة.

هذا وتسيطر القوات المسلحة السعودية على كامل الشريط الحدودي الجنوبي.

وقال قادة عسكريون، فضلت القوات المسلحة عدم ذكر أسمائهم: "إن #الحدود_السعودية خط أحمر، لن نسمح لأحد بتجاوزه"، وهي رسالةٌ واضحة تقوم القوات المسلحة السعودية بتطبيقها على أرض الواقع عسكرياً من خلال نجاحات متتالية تحققها في صد عمليات تسلل ميليشيات #الحوثي وتدمير صواريخها الباليستية خلال الأسابيع القليلة الماضية".