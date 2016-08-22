سجن مصري أرسل وثيقة عسكرية سعودية لسفارة إيران

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة متهم مصري الجنسية بإعداده وإرساله ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال حصوله على وثيقة سرية عسكرية تابعة للجيش السعودي تتضمن أمر تحريك قافلة عسكرية وبيانات ورتب عدد من منسوبي القافلة وإرسالها عبر بريده الإلكتروني إلى سفارة إيران في لبنان، واستقباله رسالة إلكترونية من السفارة الإيرانية في بيروت.

بالإضافة إلى مخالفته لنظام العمل لدى غير كفيله، مع تواصله مع أحد السحرة من أجل سحر كفيله.

وقررت المحكمة تعزيره لقاء ما ثبت بحقه بالسجن 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إيقافه وتغريمه 5 آلاف ريال مع إبعاده من البلاد بعد انتهاء محكوميته وتصفية ما له وما عليه من حقوق.