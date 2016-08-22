علماء ووجهاء القطيف يعزون شرطة المنطقة في الشهيد العنزي

قدم وفد ضم عدداً من علماء ووجهاء محافظة القطيف، التعازي في الجندي أول عبد السلام برجس العنزي، الذي استشهد إثر تعرض شرطة القطيف لإطلاق نار من مسلحين مجهولين، الثلاثاء المنصرم.

وقام المشايخ والشخصيات بزيارة مقر شرطة القطيف، حيث استقبلهم مدير الشرطة المكلف العقيد ظافر الشهري. ليتوجهوا بعدها إلى مقر شرطة المنطقة الشرقية بمدينة الدمام، ويقدموا التعازي إلى مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله الزهراني.

وأدان الوفد العمل الإرهابي الذي أودى بحياة الشهيد العنزي، كما أكد أعضاؤه وقوفهم صفا واحدا مع رجال الأمن في مواجهة الإرهاب والتطرف، مشددين على أهمية تعزيز السلم والاستقرار في المنطقة الشرقية خاصة والمملكة عامة.

يشار إلى أن الوفد ضم كلا من الشيخ حسن الصفار، والشيخ حسين آل صويلح، والشيخ حسين آل قريش، وجهاد الخنيزي، وفايز الزاير، وعددا من الشخصيات والفعاليات من محافظة القطيف.