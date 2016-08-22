هذا ما يستطيع إنجازه 710 آلاف متقاعد سعودي!

لن تكون حياتك قبل التقاعد، كما هي بعده، هي قاعدة لابد أن تستعد لها إذا ما اقتربت من سن التقاعد الذي يحمل أساساً مسمى خاطئاً في مفهومه، فالكثير ممن وصل هذه السن يرى أن كلمة "متقاعد" تعني "مت" وأنت "قاعد"، وهذا يعني أن صلاحيتك قد انتهت ولم تعد قادراً على تقديم الإنتاج أو الفائدة للمجتمع أو حتى لنفسك.

هذا المفهوم يجعل ممن أنهى سنّ المعاش في حال نفسية وفسيولوجية يرثى لها، إلى درجة أنه سيكون في نظرات من حوله "عالة على أفراد أسرته"، بعد سنوات عدة من العمل والجد والاجتهاد. فالمتقاعد في المنطقة العربية يشعر بفراغ وأنه فقد الاهتمام والتركيز، وفي أحيان كثير يصاب بالاكتئاب والزهايمر.

وقالت المؤسسة العامة للتقاعد إن عدد المتقاعدين بلغ نحو 710 آلاف متقاعد بنهاية العام الماضي 2015، وذلك مقارنةً بـ 662 ألفاً نهاية عام 2014، بزيادة قدرها 48 ألف متقاعد.

تشخيص خاطئ

تُوجد نظرية في علْم اجتماع الشيخوخة تُسمَّى نظريَّة النشاط، وهي عبارة عن أنْ يَجد المُتقاعِد وظيفة بعد التقاعد؛ ليُنمِّي اهتماماتِه ونشاطَه، ويَسدَّ وقتَ فراغه، ويُدرَّ عليه بعض المال، ويُجدِّد صحَّته الجسمية والنفسية، ويُقلِّل من إصابته بأمراض الشيخوخة.

لكن هذه النظرية لم تُطبَّق بشكل كبير في كثير من دول العالم، لماذا؟

مفهوم التقاعد يرتبط بمفهوم الوظيفة أو الشغل أكثر من ارتباطه بمفهوم العمل، فالتقاعد من وجهة نظره يعني انقطاع الشخص عن أداء وظيفة ما ظل يؤديها حتى سن التقاعد ولكن لا يعني أن الشخص أصبح غير قادر على العمل تماماً.

المؤسسة العامة للتقاعد، قالت إن سن التقاعد بالسعودية يعد الأقل عالميا حيث يقدر بـ60 سنة هجرية ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط. وأوضحت المؤسسة أن سن التقاعد بالمملكة هي سن الإحالة للتقاعد بشكل إجباري، بينما سن التقاعد في أغلب أنظمة التقاعد العالمية هي سن استحقاق المعاش التقاعدي.

وتطبق في المملكة العربية السعودية ثلاثة أشكال من التقاعد، هي: "التقاعد المدني وهو خاص بالموظفين المدنيين، والتقاعد العسكري وهو خاص بالعسكريين فقط، والتأمينات الاجتماعية لموظفي القطاع الأهلي وموظفي نظام الأجور في الحكومة".

نماذج عالمية

أَنشأتِ اليابان جامعة للمُتقاعِدين لمن يريد أنْ يَتعلَّم الفنون النظرية والعمليَّة، منها: فلاحة البساتين، وتربية الطيور، والأسماك، وصناعة الأواني الفخارية، ويُمكِن الالتحاق بالجامعة عن طريق المراسَلة، والدراسة فيها مَجانيَّة. وأنشأت الولايات المتَّحدة جمعية المُتطوِّعين المُتقاعدين، ويَعملون في التعليم والتدريب ومساعدة كِبار السنِّ في بعض القضايا، ومُتطوِّعين في المستشفيات والمصحَّات والمكتبات. في الكويت يوجد نادي المتقاعِدات في جمعيَّة المعلِّمين الكويتيَّة، ويُقدِّم برامجَ وأنشطةً، مثل: الدَّورات التدريبيَّة، وورش العمل لفئة المُعلِّمات المُتقاعِدات، ومن في حُكمهنَّ من ربَّات البيوت، وقد كان من أنشطة هذا النادي دورةٌ في كيفية التعامُل مع المسنِّ وتوفير الراحة له، ودورة في العناية بالزراعة المنزلية وتربية الأسماك.

لكن كيف يمكن الاستفادة من المتقاعد؟

أولاً: الاستشارة

مجال الاستشارات واسِع، ولعلَّ المستشارين هم آخر من يَتقاعَد، وكلما زاد عمره كان أوفر حظًّا في الاستفادة من خبراته؛ لذا المستشارون يُستفاد منهم في الغالِب بعد التقاعُد.

ثانياً: التعليم والتدريس

فتْح المجال للمُتقاعِد على إعطاء الدروس في الجامعات والكليَّات والمدارس حسب التخصص، ولو براتِب رمزي "نظام الساعات"، طالَما هو في صحَّة وقُدرة على العمل التدريسي.

ثالثاً: التدريب

بعض المتقاعدين الذين لهم خبرة طويلة في التدريس والتدريب يُمكن الاستفادة منهم في مجال التدريب، وعلى المؤسَّسات التدريبيَّة الخاصَّة الاستفادة منهم.

رابعاً: رجال الشرطة والجيش

بعض كِبار رجال الشرطة والجيش يَستفيدون من خِبراتهم في إعطاء دورات تدريبيَّة، أو استشارات في المؤسَّسات العامَّة والخاصَّة، وبقيَّة رجال الشرطة والجيش يُمكن أنْ يَعملوا في مجال العلاقات العامة والأمن بعد التَّقاعُد.

رابعاً: التطوُّع

فتْح أبواب أعمال التطوُّع على مستوى المؤسسات الحكومية والأهلية الخاصة للمُتقاعِدين حسَب ظروفهم منها، ولعلَّ هذه الأعمال تُنمِّي مَلَكة الابتكار لهؤلاء المُتقاعِدين، الإشراف على عمَّال نظافة الشواطئ، والخِدمة في المؤسَّسات الخيرية وغيرها.

خامساً: الحرف اليدوية

تشجيع المسنين على مُزاولة بعض الحرف المهنيَّة المنَاسِبة لهم في المنزل، وتوفير ما يَلزمهم من المواد الخام، أو فتْح نادٍ للمسنِّين يُمارِسون هوايات الزَّخرفة والرَّسم والكتابة والغزل والنسج.