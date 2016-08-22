"العربية" تعرض صوراً لقصف الميليشيات بطائرات بدون طيار

تعرض قناة "العربية" لأول مرة صوراً عن استخدام طائرات بدون طيار "الدرونز" لرصد تحركات الميليشيات قرب الحدود السعودية.

وتستخدم قوات التحالف العربي والقوات السعودية تقنيات متطورة لاستهداف الميليشيات وتحركاتهم ومخابئهم وإمداداتهم بدقة عالية، فأساليب الميليشيات المتغيرة بين الحين والآخر والهادفة للإضرار بالمدنيين تجد ردات فعل سريعة.

ومنذ العام 2009 وميليشيات الحوثي تحاول بشكل متكرر التسلل للحدود السعودية حيث يتم التعامل عسكريا مع كل محاولة والقضاء عليها..

ومع انطلاق عاصفة الحزم ازدادت تلك المحاولات إما عن طريق التسلل البشري أو من خلال إطلاق مقذوفات عسكرية على القرى الحدودية السعودية.

تعامل القوات السعودية مع تلك المحاولات يتم من خلال 3 طرق إما عن طريق المدفعية أو عبر طائرات الأباتشي أو من خلال طائرات "درون" من دون طيار حيث يرصد كل خطر ويحدد موقعه ومن ثم تدميره.

وعلى الحدود السعودية اليمنية تحاول الميليشيات الانقلابية التحرك باتجاه السعودية ومن خلال طائرات الاستطلاع والكاميرات الحرارية يتم تحديد الهدف مهما كان نوعه، لتطلق المدفعية النار على ذلك الهدف أو تضرب الأباتشي السعودية الهدف أو تقوم طائرة درون من دون طيار بنقل حركة الهدف ولحظة تدميره بعد أن تطلق النار عليه.

ويظهر الفيديو تحرك الميليشيات الانقلابية ومحاولتها التسلل تم تحديد الهدف بكل وضوح ليتم تدميره.

تلك التقنيات المتقدمة التي تستخدمها القوات السعودية جعلت من كل محاولة للميليشيات الانقلابية خسارة فادحة خصوصاً وأن مراقبة الحدود مستمرة طوال الأربع والعشرين ساعة.