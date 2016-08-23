أباتشي السعودية تقتل العشرات من الميليشيات قبالة نجران

مشطت طائرات ‏الأباتشي السعودية مناطق قبالة حدود #نجران وقتلت العشرات من الميليشيات الحوثية إثر محاولتهم التسلل.

كما استطاعت تدمير منصات لإطلاق مقذوفات تابعة للحوثيين قبالة نجران.

من جهة أخرى، كثفت المدفعية السعودية قصفها، اليوم الثلاثاء، في الحثيرة بالقرب من منفذ الطوال الحدودي، الذي استهدف تحركات حوثية وبعض المخابئ ومنصات إطلاق المقذوفات العسكرية.

وقال قادة عسكريون، في وقت سابق، فضلت القوات المسلحة السعودية عدم ذكر أسمائهم: إن "الحدود السعودية خط أحمر، لن نسمح لأحد بتجاوزه"، وهي رسالة واضحة تقوم القوات بتطبيقها على أرض الواقع عسكرياً من خلال نجاحات متتالية تحققها في صد عمليات تسلل ميليشيات الحوثي وتدمير صواريخها الباليستية خلال الأسابيع القليلة الماضية.