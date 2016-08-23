الرياض.. ضبط 12 وافداً بعد عمليات سلب واعتداء

قبضت شرطة منطقة #الرياض على 12 وافداً من جنسيات مختلفة، ارتكبوا 15 عملية سلب واعتداء على عملاء لبنوك في عدد من أحياء الرياض.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض أنه بناءً على عدة بلاغات تلقتها مراكز الشرطة عن حدوث حالات متابعة لعملاء بنوك في عدد من أحياء مدينة الرياض والاعتداء عليهم وسلبهم ما بحوزتهم من مبالغ مالية، فقد أسندت عمليات البحث عن الجناة إلى إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة.

وقد أسفرت الجهود عن حصر الشبهات في 12 وافداً تم القبض عليهم تباعاً، وهم 9 إثيوبيين ومصريان وسوداني.

وقد أظهرت التحقيقات الأولية إقرار الجناة بارتكاب 15 جريمة سلب ضحاياهم من عملاء البنوك بعد تهديدهم بأسلحة بيضاء، حيث كانوا يتتبعونهم على سيارات مستأجرة، وقد جاءت اعترافاتهم متطابقة وموافقة للواقع، وقد تمكن المبلغون من التعرف عليهم.