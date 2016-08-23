السعودية.. القبض على 1461 متهماً بتهريب المخدرات

تمكنت الجهات الأمنية المختصة، خلال الستة أشهر الماضية من العام الحالي 1437هـ، من القبض على 1461 متهماً، منهم 512 سعودياً، بالإضافة إلى 949 متهماً من 38 جنسية مختلفة لتورطهم في جرائم تهريب ونقل واستقبال وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية والمتاجرة بها عبر شبكات التواصل الاجتماعي، وفق ما أعلن المتحدث الأمني باسم وزارة الداخلية، اللواء منصور التركي.

وقد واجه رجال الأمن خلال أدائهم لمهامهم مقاومات مسلحة من المهربين والمروجين نتج عنها إصابة 14 من رجال الأمن، ومقتل 3 وإصابة 9 من مهربي ومروجي المخدرات.

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه في العمليات الأمنية من مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وأسلحة وأموال نقدية ما يلي:

- أولاً : (24.685.282) أربعة وعشرون مليوناً وستمائة وخمسة وثمانون ألفاً ومائتان واثنان وثمانون قرص إمفيتامين مخدر

- ثانياً: 19 طناً، و100 كيلوغرام من الحشيش

- ثالثـاً: 14 كيلوغراما، و85 غراما، و508 مليغرام من الهيروين الخام

- رابعــاً : 236 غراما من الهيروين المعد للترويج

- خامساً: 8 كيلوغرامات و221 غراماً و308 مليغرام من الأفيون المخدر