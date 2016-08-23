القبض على مقيد ولده بالسلاسل في جازان

ألقت شرطة منطقة #جازان القبض على مقيد ولده بالسلاسل، وتم تسليمه لشرطة محافظة أبوعريش تمهيداً لإحالته لفرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالمحافظة.

وأوضح المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان، المقدم عبدالرحمن الزهراني، أن الطفل بحالة صحية جيدة، وقد تم تسليمه لفرع التنمية الاجتماعية بجازان.

وكانت التنمية الاجتماعية بجازان قد أوضحت، في وقت سابق، أن قضية الطفل المقيد بالسلاسل قديمة وهي متابعة من قبلهم. وباشر فريق الحماية الاجتماعية الحادث، بحسب بلاغ سابق من والدة الطفل وتم إحضار الأب والأم في حينها للصلح بينهما، إلا أن فريق الحماية واصل متابعته ليكشف استمرار الخلافات الأسرية، حيث قام خلال الفترة الماضية بزيارة الأسرة في منزلها ولم يجد الطفل ووالده وعلموا بوجودهم خارج منطقة جازان. كما جرت مخاطبة شرطة محافظة أبو عريش بهذا الشأن والتأكيد عليهم بضرورة إحضار الطفل ووالده حتى يتمكن فريق الحماية من إتمام إجراءاته والاطمئنان على الأسرة والطفل.