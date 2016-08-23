بعد 20 عام عمل.. الإيقاع باستشارية تخدير "مزورة"

كشفت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بعد 20 عاماً من العمل داخل المملكة بشهادة مؤهل مزورة، استشارية تخدير من جنسية عربية، بعد أن تلاعبت في شهادة ادعت حصولها عليها من فرنسا.

وكشفت مصادر مطلعة أن هيئة التخصصات، عند مراجعة شهادة الاستشارية، اكتشفت أن برنامج التخدير الذي كانت تتدرب فيه لم يشتمل على تدريب عملي، بل كان عبر مراقبة عمل استشاريي التخدير في فرنسا، ومُنحت الشهادة بهذه الكيفية، وحين ترجمتها في بلدها أزالت ما يشير إلى حصولها على الشهادة دون تدريب عملي.

كما أوضحت المصادر أن من أسباب عدم كشف التزوير طوال هذه السنوات أن هيئة التخصصات الصحية حينها لم يكن لديها من الآليات الحديثة لكشف مستوى التأهيل والتدريب، وفقًا لصحيفة "مكة".

وعملت الأخصائية على مدار الأعوام الماضية بأحد مستشفيات الدمام، إلا أن رئيس قسم تخدير سابقاً اكتشف عدم كفاءتها للعمل كاستشارية تخدير، ورفع تقريراً بذلك إلى الجهة المختصة، كذلك لاحظ أطباء عدة عملوا معها أنها كثيرة القلق والارتباك حين تتعامل مع حالات خطرة تحديداً، حتى إن بعض الأطباء كانوا يوقفون العملية إذا تبين أنها استشاري التخدير المخصص لها، ويطلبون مراجعة وتفقد الإجراءات الطبية الخاصة بالتخدير التي اتخذتها من قبل طبيب تخدير آخر أكثر كفاءة.