طفلة سعودية قد تفقد عينها الثانية بين أروقة المستشفيات

في سنّ العام ونصف العام، باغتها ورم سرطاني في عينها اليسرى أدى إلى استئصالها وإبدالها بأخرى تجميلية، وذلك منتصف عام 2014. لكن في سن الثلاث سنوات عاد هذا المرض مرةً أخرى ليدخل العين اليمنى ويجعل من الطفلة #لجين_الرفاعي في سباق مع الزمن للعلاج والانتصار على هذا المرض.

بدأت قصة #الطفلة_لجين في #ينبع حين أبلغ الأطباء ذويها بأن الحالة الطبية لعينها اليسرى تستدعي النقل العاجل إلى #مستشفى_الملك_خالد في #الرياض ، وهناك وبعد عدة تشخيصات وتحليلات للحالة المرضية، قرر الأطباء استئصال العين، وتم تركيب "عين" تجميلية عوضا عنها.

ومنذ ذلك التاريخ والطفلة "لجين" تخرج من معاناة لتدخل في أخرى، حتى بلغت من العمر الآن 3 سنوات. وكان آخر ما واجهته من معاناة، عندما أحالها الأطباء في #مستشفى_الملك_فيصل_التخصصي بالرياض إلى #مستشفى_الملك_خالد في #جدة لمتابعة العلاج الكيمياوي. وهناك تم إعطاؤها موعدا جديدا للمراجعة، فرضيت أسرتها بالانتظار، لكن المرض أبى أن ينتظر، حيث ساءت حالتها قبل أسبوعين من الموعد وتفاقمت معاناتها بظهور نتوء كبير ومؤلم في عينها اليمنى.

ويقول عبدالعزيز الرفاعي، خال "لجين" لـ"العربية.نت": "اضطررنا تحت ضغط وقع الآلام والمعاناة التي عصفت بالطفلة الصغيرة، إلى العودة للمستشفى على أمل تقديم الموعد نظرا لتفاقم حالتها، فكان رد المستشفى بأن الطبيب المعالج في إجازة وعليهم الانتظار لحين دخول الموعد المقرر".

وأضاف: "حينها اضطررت للجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي لإبراز معاناة لجين، ومناشدة كل من يستطيع مساعدتي على سرعة إدخالها للمستشفى، نظرا لتفاقم حالتها الصحية".

وأشار خال "لجين" إلى أن اتصالات كثيرة وردت من أمراء ورجال أعمال وأطباء، تستفسر عن حالة الطفلة وكيفية المساعدة، كما جاءه اتصال من مكتب ولي العهد الأمير محمد بن نايف، للاستفسار عن كيفية المساعدة، فأجاب الخال بأنه يريد أن يقدم موعد دخول "لجين" للمستشفى.

وتابع: "وبعد أقل من ربع ساعة جاءني اتصال من مستشفى التخصصي بجدة، يفيدني بأنه يمكنني القدوم اليوم لإدخال لجين للمستشفى، وهذا ما حصل، حيث تم إدخالها صباح السبت 20 آب/أغسطس، وهي حاليا تحت العناية الطبية التخصصية".

إخلاء للرياض مرة أخرى؟

وحول مستجدات حالة "لجين" الطبية، أوضح عبدالعزيز الرفاعي أن الأطباء قرروا الإخلاء الطبي للجين إلى #مستشفى_الملك_فيصل_التخصصي بالرياض. وناشد الرفاعي المستشفى التخصصي بجدة بسرعة تسليمه التقرير الطبي لحالة لجين، مشيراً إلى أنه ترده الكثير من الاتصالات من داعمين وأطباء يريدون التقرير الطبي الذي سيوضح مسار علاجها وهل تحتاج إلى السفر لتلقي العلاج بالخارج أم لا.

يذكر أن مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة أعلن السبت عن استقبالها لحالة الطفلة لجين. وكان مغردون قد أطلقوا "وسمين" (هاشتاغ) عن حالة الطفلة لجين، مع مقطع فيديو تظهر فيه الطفلة وهي تبكي من شدة الألم، حيث تعاني من ورم في عينها اليمنى، مما تسبب في بروزها للخارج، يصاحبها آلام مبرحة جعلتها لا تتوقف عن البكاء. الوسمان هما: #منشن_توفيق_ الربيعة_بحالة_لجين و#لجين_بحاجة_للعلاج .