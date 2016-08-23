زعيم ميليشيا بالحشد يعترف: "اغتيال السبهان شرف"

اعترف زعيم ميليشيا أبو الفضل العباس، أوس الخفاجي، أن للحشد الشعبي الطائفي ثأراً مع السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان.

وقال الخفاجي في لقاء تلفزيوني إنه "إذا اغتيل #السبهان، وهو شخص مطلوب، فهذا شرف يدعيه الجميع"، زاعماً أن "عداء الشعب العراقي للسبهان واضح"، على حد تعبيره.

وكشف مخطط لاغتيال #السفير_السعودي لدى العراق ثامر السبهان، من قبل مجاميع تتبع لميليشيات #الحشد_الشعبي الطائفية، عن عمق تبعية هذه الميليشيات الطائفية لطهران، خاصة بعد اعتراف أحد أعضاء مجموعة تابعة لكتائب خراسان الذي أقر بأن مخطط الاغتيال تم تدبيره من قبل ضابط بـالمخابرات الإيرانية.

وكان السبهان قال، في حديث لـ"العربية.نت"، إنه رغم التهديدات باغتياله من طرف مجموعات طائفية متشددة فإن "السفارة السعودية لن تتراجع عن دعم الشعب العراقي، فالشعب العراقي يستحق كل تضحية وحب، ونحن مستمرون بالقيام بإجراءاتنا ومهامنا بشكل طبيعي بل أكثر من السابق".