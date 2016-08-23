سعودي سدد مخالفات مرور لمواطنيين مقابل القتال في سوريا

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن سعودي انتهج المنهج المتطرف، من خلال ما اعترف به من اعتقاده "بتكفير جميع منسوبي الأجهزة الأمنية"، وافتياته على ولي الأمر من خلال سفره إلى #سوريا بطريقة غير نظامية عن طريق تركيا للاشتراك في القتال الدائر هناك، والتحاقه بتنظيم #داعش الإرهابي أواخر عام 1434هـ.

كما أيد المدعى عليه ما يقوم به تنظيم داعش الإرهابي من معارك وقتال في سوريا و #العراق .

وكان المدعى عليه قد سلم عددا من الأشخاص السعوديين مبلغ 2000 ريال ليسددوا مخالفاتهم المرورية، ليتمكنوا من الخروج إلى سوريا للمشاركة مع الجماعات المقاتلة هناك.

ونظراً لظروف المتهم ومجريات المرافعة، قررت المحكمة تعزير المدعى عليه على ما أدين به بسجنه مدة سبع سنوات وستة أشهر، ومنعه من السفر إلى الخارج مدة مماثلة لمدة سجنه تبدأ من خروجه من السجن.