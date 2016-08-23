شجار ينتهي بطلقة في الصدر وجثة ملقاة أمام مستشفى الداير

ألقت شرطة محافظة الداير بني مالك القبض على مواطن سعودي قام برمي جثة شاب عشريني سعودي الجنسية أمام مستشفى الداير بني مالك وقد توفي إثر طلقة نارية في صدره.

في التفاصيل، قال المتحدث الرسمي لشرطة منطقة جازان المقدم عبد الرحمن الزهراني إن مستشفى الداير العام أبلغ عن وجود شخص مصاب بطلق ناري في صدره ومتوفى قام بإحضاره شخصان وغادرا المستشفى.

ومن خلال التحريات السريعة والاستعانة بالمصادر والانتشار الأمني في المحافظة تم تضييق الخناق على القاتل الذي قام بتسليم نفسه لمركز شرطة المحافظة وهو شاب سعودي الجنسية في العقد الثاني من العمر بسبب شجار وقع بينه وبين المجني عليه واتضح أن من أسعف المجني أشخاص آخرين لم يثبت أن لهم علاقة بالجريمة.

وتعمل الجهات الأمنية على استكمال إجراءات الاستدلال الأولي وإحالة القضية لهيئة التحقيق بفرع الداير بني مالك.