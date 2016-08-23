‏‫"سعود الطبية" تستقبل 126 ألف حالة طارئة خلال نصف عام

سجلت أقسام #طوارئ #مدينة_الملك_سعود_الطبية استقبال أكثر من 126 ألف حالة خلال النصف الأول من العام الميلادي، شملت طوارئ المستشفى العام، ومستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال.

وأشارت المدينة إلى أن طوارئ المستشفى العام شهد أكثر 70 ألف حالة، في حين أن نحو 14370 حالة سجلها مستشفى النساء والولادة، ومستشفى الأطفال سجل أكثر من 40 ألف زيارة.

وأكدت المدينة على جهازية أقسام طوارئ المدينة على استقبال مختلف الحالات، حيث إنها تتوفر على أحدث التجهيزات الطبية، وبكادر طبي مؤهل على التعامل مع الحالات الطارئة وفق أعلى معايير الرعاية الطبية.