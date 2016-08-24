السعودية: انتحاري القطيف مقيم باكستاني

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، الأربعاء، أن انتحاري مسجد القطيف يحمل وثيقة مقيم باكستاني، وأن رجال الأمن سيطروا عليه قبل تفجير المسجد.

وصرح المتحدث الأمني لوزارة الداخلية بأن الجهات الأمنية تمكنت مساء الثلاثاء من إحباط عملية إرهابية كانت تستهدف المصلين بمسجد المصطفى ببلدة أم الحمام بمحافظة القطيف وقت صلاة المغرب.

وحسب المتحدث، فقد أثارت تحركات أحد الأشخاص الاشتباه في أمره من قبل رجال الأمن الموجودين في الموقع فبادروا باعتراضه والتحقق من وضعه ما دفعه في تلك الأثناء لمحاولة تفجير عبوة ناسفة موضوعة بحقيبة رياضية كان يحملها على ظهره.

وأفاد المتحدث الأمني أنه تم إفشال محاولة الانتحاري بعد إطلاق النار عليه وشل حركته بشكل كامل والسيطرة عليه وتجريده من الحقيبة التي كانت بحوزته حيث اتضح أن فيها كمية من المواد المتفجرة بلغ وزنها 4 كلغم، وقد توفي أثناء نقله للمستشفى، وقد عثر بحوزته على بطاقة مقيم من الجنسية الباكستانية جاري التثبت منها.

وأعلن المتحدث أن "الإجراءات التحقيقية قائمة، وسيتم إعلان بيان إلحاقي في ضوء ما يتضح منها".