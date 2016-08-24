التحفيز بارتكاب الأخطاء

ي بعض الإدارات نجد أن بعض المديرين يغضب كثيرًا عندما يُرتكب خطأ ما، ويعمد إلى محاسبة المخطئين وتأنيبهم في كثير من الأحيان أمام الآخرين ولذلك فإن الروح المعنوية لدى بعض العاملين في مثل تلك الجهات عادة ما تكون منخفضة ومستوى الإنجاز يكون محدودًا إذ أن هذا الأسلوب من بعض المديرين يقضي على أي تطوير ويجعل العاملين في حالة حذر وخوف وترقب مستمر بل تجدهم يهتمون بأن يبقى كل شيء على ماهو عليه خوفًا من القيام بأي خطوة جديدة يمكن أن تؤدي إلى خطأ ما.

اليوم.. تحرص عدد من الشركات العالمية على اكتشاف المواهب وتحفيز الموهوبين بأسلوب جديد وذلك من خلال وضع مكافآت مالية لمكتشفي أي أخطاء أو ثغرات أمنية في أنظمتها والهدف من تقديم هذه المكافأة هو تشجيع الموهوبين على تقديم مقترحاتهم والإبلاغ عن الثغرات والأخطاء التي يمكن اكتشافها في الخدمات التي تقدمها الشركة، بل إن بعض المديرين تجده يحفز زملاءه على ارتكاب الأخطاء ويكافئهم عليها بدلًا من محاسبتهم وخصوصًا إن كانت بدون قصد أو بهدف الإساءة للمنشأة.

هذا الأسلوب في التحفيز واكتشاف المهارات والقدرات هو ما نفتقده في كثير من المؤسسات والمنشآت الحكومية والأهلية، فلا تكاد تسمع في يوم ما عن جائزة لأفضل موظف أو جائزة لأفضل اقتراح أو أفضل فكرة في تطوير العمل أو غيرها من الجوائز التي تحفز العاملين على تقديم أفكار جديدة تساهم في تطوير العمل وتحسين الخدمات، بل أحيانًا نجد عكس ذلك فهناك من يعمد إلى احباط أصحاب الأفكار الجديدة أو التأكيد عليهم بعدم التدخل في مجالات خارج اختصاصهم.

البعض يستكثر على أن يَمدح زملاءه إن أنجزوا عملًا مميزًا، والبعض يستمتع إن عرف عن حالة فشل أحدهم، والبعض يعرف أن زملاءه لا يجيدون عملًا ما ولكنه يصرّ على تكليفهم بهذا العمل، وآخرون يُشعرون زملاءهم أن العمل الذي يؤدونه لا قيمة له ولا يساهم في تقديم أي إضافة، بل لا يعمد إلى تفويضهم في أي أمر ما ولا يظهر لهم أيًا من مظاهر الثقة وفي بعض الأحيان يسعى آخرون إلى إيقاد جذوة المنافسة ليس لصالح العمل تنفيذهم له، الكثير من المسؤولين لا يهتم بإثارة حماس الموظفين للعمل أو تحفيز طاقاتهم الفكرية أو الاستفادة من إبداعاتهم وطاقاتهم ولا يحرص على تنمية قدراتهم وتدريبهم بل لا يتيح الفرصة لهم للتعبير أو اظهار أي اهتمام باحتياجاتهم.

مثل هذه البيئات تكون مثيرة للاحباط وطاردة للمواهب والإبداعات مما يساهم في تراجع مستوى الخدمات والإنتاجية في فريق العمل، لذلك فإنني أتمنى من كل مسؤول أن يعمد إلى وضع أفكار إبداعية ليتمكن من تحفيز موظفيه ليقدموا أفضل ما لديهم من أعمال وأفكار تساهم في تطوير العمل ولو بدعوتهم لإرتكاب الأخطاء.

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"