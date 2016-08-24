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الداخلية: سوريا أصبحت من أكثر الدول إنتاجاً للأمفيتامين

المصدر: الرياض - العربية.نت
المتحدث الأمني بوزارة الداخلية اللواء منصور التركي
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كشف المتحدث الأمني بوزارة الداخلية، اللواء منصور التركي، أنه لا يمكن ربط ارتفاع جرائم تهريب وترويج المخدرات بموسم الحج، مبيناً أن عمل الجهات الأمنية ليس في الحج بل طوال العام.

وقال اللواء التركي، في مؤتمر صحافي عقده أمس الثلاثاء في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض، إن "التقارير الدولية تشير إلى أن سوريا أصبحت من أكثر الدول إنتاجاً لمادة الأمفيتامين، إذ تزود الجماعات المقاتلة بها، وأن تهريبها من هناك إلى السعودية لا يعني وقوف نظام أو جماعة محددة خلف محاولات التهريب، وإنما أصبحت الأراضي السورية تستغل لعمليات الإنتاج".

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