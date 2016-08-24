السبهان: هل تتبنى حكومة العراق "تصريحات الاغتيال"؟

قال السفير السعودي في بغداد، ثامر السبهان، إن السفارة تنتظر "تصريحاً من الحكومة العراقية بخصوص التصريحات من قبل أحد مكوناتها ( بحسب تبنيها للحشد) فهل هي موافقة على ذلك وتتبناه؟".

ننتظر تصريح من الحكومة العراقية بخصوص التصريحات من قبل احد مكوناتها ( بحسب تبنيها للحشد) فهل هي موافقة على ذلك وتتبناه — ثامر السبهان (@thamersas) August 24, 2016

وكان السبهان كتب قبل أيام في تغريدة على تويتر "كل الاحترام والتقدير لمن يسأل عني، ولا نستغرب الخيانة من أهلها، ولا الإرهاب من الإرهابيين، ويزيدنا إصراراً للعمل، فالحق يعلو دائماً".

كل الاحترام والتقدير لمن يسأل عني ولا نستغرب الخيانه من اهلها ولا الارهاب من الارهابيين ويزيدنا اصرارا للعمل فالحق يعلو دائما — ثامر السبهان (@thamersas) August 21, 2016

واعترف زعيم ميليشيات أبو الفضل العباس، أوس الخفاجي، أن للحشد الشعبي الطائفي ثأراً مع السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان.

وقال الخفاجي في لقاء تلفزيوني إنه "إذا اغتيل #السبهان، وهو شخص مطلوب، فهذا شرف يدعيه الجميع"، زاعماً أن "عداء الشعب العراقي للسبهان واضح"، على حد تعبيره.