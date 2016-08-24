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السبهان: هل تتبنى حكومة العراق "تصريحات الاغتيال"؟

المصدر: دبي – العربية.نت
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قال السفير السعودي في بغداد، ثامر السبهان، إن السفارة تنتظر "تصريحاً من الحكومة العراقية بخصوص التصريحات من قبل أحد مكوناتها ( بحسب تبنيها للحشد) فهل هي موافقة على ذلك وتتبناه؟".

وكان السبهان كتب قبل أيام في تغريدة على تويتر "كل الاحترام والتقدير لمن يسأل عني، ولا نستغرب الخيانة من أهلها، ولا الإرهاب من الإرهابيين، ويزيدنا إصراراً للعمل، فالحق يعلو دائماً".

واعترف زعيم ميليشيات أبو الفضل العباس، أوس الخفاجي، أن للحشد الشعبي الطائفي ثأراً مع السفير السعودي في بغداد ثامر السبهان.

وقال الخفاجي في لقاء تلفزيوني إنه "إذا اغتيل #السبهان، وهو شخص مطلوب، فهذا شرف يدعيه الجميع"، زاعماً أن "عداء الشعب العراقي للسبهان واضح"، على حد تعبيره.

كلمات دالّة

#السبهان, #السعودية, #اغتيال, #العراق

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