السعودية: القبض على دواعش حاولوا تفجير مطعم في تاروت

ألقت السلطات الأمنية السعودية القبض على شخصين كانا يخططان لتنفيذ عملية إرهابية، وتمكنت نقطة تفتيش بمدينة الدمام من الإيقاع بالإرهابيين بعد الاشتباه في السيارة التي يستقلانها.

وفي التفاصيل أنه أثناء مباشرة الجهات الأمنية مهامها بإحدى نقاط التفتيش بمدينة الدمام، اشتبهت في شخصين يستقلان سيارة، حيث ظهرت عليهما حالة شديدة من الارتباك وحاولا المقاومة والفرار، إلا أن رجال الأمن تمكنوا من السيطرة عليهما بشكل كامل، وفق المتحدث الأمني بوزارة الداخلية.

وقامت الجهات المعنية بتفتيشهما وسيارتهما، حيث عثر بحوزتهما على سلاح ناري وحزام ناسف مكون من سبع قوالب محشوة بمادة شديدة الانفجار بلغ وزنها الإجمالي 7.3 كيلوغرام وكانت في حالة تشريك كاملة .

وأظهرت التحقيقات في نتائج أولية بأن مستقلّي المركبة هما:

1 - عبدالله عبدالرحمن عبدالله الغنيمي (سعودي الجنسية) يبلغ من العمر 27 عاماً.

2 - حسين محمد علي محمد (سوري الجنسية) يبلغ من العمر 24 عاماً.

وتم تجنيدهما من عناصر تنظيم #داعش بالخارج للقيام بعملية انتحارية تستهدف مطعم ومقهى السيف بمدينة تاروت، وحدد موعد تنفيذها في الساعة الـ11 من مساء اليوم ذاته.

كما تم القبض على شخصين آخرين من الجنسية السورية، بناء على التحقيقات التي لا تزال قائمة في هذه الجريمة.

وأكدت وزارة الداخلية مجدداً مواصلة الجهات الأمنية جهودها بكل عزيمة وإصرار لكشف وإحباط المخططات الإرهابية التي تستهدف الإخلال بأمن واستقرار البلاد.