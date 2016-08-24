جدة تستضيف اجتماعاً لبحث تحريك الملف اليمني

تشهد مدينة #جدة على مدار يومين سلسلة اجتماعات هامة تضم وزراء خارجية الدول الخليجية والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا لمناقشة #الأزمة_اليمنية بالتزامن مع التصعيد العسكري الذي تشهده البلاد عقب إفشال الانقلابيين لمشاورات السلام التي رعتها الأمم المتحدة في الكويت.

فمن لندن إلى جدة.. يزداد الموقف الدولي ثباتاً تجاه انتهاكات #ميليشيات_الحوثيين و #المخلوع_صالح، كما يؤكد مسؤولون خليجيون.

ويتطلع هؤلاء إلى جدة السعودية التي ستشهد اليوم الأربعاء اجتماعاً لوزراء خارجية دول الخليج وأميركا وبريطانيا بحضور #المبعوث_الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

ويرى محللون ودبلوماسيون أن اجتماع جدة سيشهد إجماعاً على تأييد المقترح الأممي للحل مثلما حدث في العاصمة البريطانية أخيراً في اجتماع وزراء خارجية السعودية والإمارات والولايات المتحدة وبريطانيا.

جديد الاجتماع سيكون مشاركة روسيا ممثلة بنائب وزير خارجيتها ميخائيل بوغدانوف، الذي أكد في لقاءاته مع مسؤولين يمنيين استمرار دعم موسكو لشرعية الرئيس #هادي واعتبار الخطوات التي أقدم عليها الانقلابيون في صنعاء انفرادية ولا تعترف بها #موسكو.

لكن الخطوة الأهم تتمثل فيما قاله مسؤولون يمنيون لقناة "العربية" من أن المجتمعين ربما يلوحون باتخاذ إجراءات عقابية دولية إذا رفض الانقلابيون قبول خطة السلام الأممية.

السفير البريطاني في #اليمن أقر بأن تعزيز الانقلاب من خلال المجلس السياسي وغيرها من الخطوات المنافية للدستور تعكس سوء نية واضحة من الانقلابيين وتكرس لزيادة العنف في اليمن بدلاً من تعزيز سبل الحل.