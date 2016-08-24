عاجل جدا؟!

الأسبوع الماضي كان حاضناً للعديد من الأحداث والأخبار؛ هذه عناوينُ ومقتطفاتُ منها:

(1)

«الرئيس التركي رجب طيب أردوغان» يؤكد بأن منفذ الهجوم الانتحاري الذي ضَـرَب بلاده السبت الماضي، وأسفر عن «51 قتيلاً، و69 مصاباً» فَـتَـى لم يتجاوز «الـ 14» من عمره؛ وأن العملية من تنفيذ «داعش»، (وهنا يتكرر السؤال الذي لا إجابة عليه حتى الآن رغم سيل المؤتمرات والندوات والدراسات المتخصصة: كيف تستطيع تلك الجماعات الإرهابية السيطرة على عقول شباب المسلمين؟!

(2)

أكثر من (17000) من رجال الدفاع المدني سيقومون بتنفيذ الخطة العامة للطوارئ في موسم حَـجّ هذا العام، سيدعمهم ما يزيد على (3000) آلية ومعدة؛ (تضحيات وجهود كبيرة تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن؛ فعلى إعلامنا الخارجي أن يبرزها؛ لإظهار الحقائق، والـرَدّ على تلك الأصوات التي تحاول الإساءة لوطننا بتـزييفها وتشَـويهـهَـا)!

(3)

الحكومة تواصل دعمها لهيئة مكافحة الفساد «نزاهة» بتعيين نائبين لرئيسها؛ (فلعلها تنتقل في حربها على الفساد من مرحلة التنظير إلى التطبيق، ومن الندوات والشعارات والمواعظ إلى الحملات الميدانية التي تطيح بالمفسدين!).

(4)

البنك السعودي للتسليف والادخار لديه تَـوَجّــه لـجَـدْوَلَـة القروض الاجتماعية لمن انتظم بالسداد؛ (مبدأ الـجَـدولة خطوة رائعة؛ فلعل مؤسسة النقد تحرص على نقلها للبنوك الخاصة؛ للتخفيف على المواطنين المقترضين منها في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعانون منها؛ ولاسيما أن نسبة عمولاتها كانت ولا زالت مرتفعة!).

(5)

بحسب صحيفة الوطن فإن (90 يوماً) لم تكن كافية عند الجامعات أو بعضها للـردّ على خطاب وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى الذي طالب فيه تحت عنوان «عـاجل جداً» بحصر المتعاقدين فيها من أعضاء هيئة التدريس ومن في حكمهم؛ من أجل تفعيل خطة توطين تلك الوظائف؛ حقيقة خبر لا تعليق عليه إلا بمجموعة من علامات الاستفهام والتعجب ؟؟!!).

*نقلاً عن صحيفة "المدينة"