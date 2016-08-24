نأكل.. نشرب ونتنفّس سياسة

هل بدأ تغيير اهتمامات أفراد مجتمعنا بالتسارع في عصرنا الحالي بفضل ثورة التقنية غير المسبوقة؟ هل هو تغيير مخطط أم حلّ بالصدفة؟ هل هو لنفع الأمّة أم تدمير لها؟

أسئلة فاتحة لحكاية اليوم عن حديث الناس الطاغي بالسياسة واشتغال أو بالأصح انشغال الصغار والكبار متعلّمهم وجاهلهم، من يعنيهم الأمر، ومن لا ناقة لهم ولا جمل في ذلك النوع من القضايا قريبها وبعيدها، واضحها والغامض منها.

الغريب أنه الى وقت قريب كان معظم أفراد مجتمعنا يتحاشون الخوض في القضايا السياسيّة خوفا وخشية وقد يكون توهما بملاحقة (الرسمي) لهم في حالة (ارتكاب) الفعل لهذا يطلبون بـــ(تغيير) موضوع الحوار فيما لو حام حول حمى السياسة فما بالك لو دخل مباشرة في حقلها! فما الذي تغيّر؟

لا أظن بأن انغماس العامّة في الأحداث السياسيّة وخصوصا الخارجية منها قد أتى عشوائيا أو بمحض الصدفة بل قطعا هناك عوامل ومُحرّضات أدت الى هذا الانشغال ولن تسمح المساحة في التوسع بهذا الأمر ولكني مازلت أظن أن هناك مُحرّكاً إن لم يكن مثيرا لإغراء الخوض في مياه السياسة بشكلٍ عام.

إذا كانت السياسة في أحد تعريفاتها بأنها فن الممكن أي دراسة وتغيير الواقع السياسي موضوعياً فهل يعي العامّة ماهيّة الممكن من غير الممكن؟

إن من يتابع الحوارات التي تدور في منصات الاعلام الجديد (المتاحة للجميع) ربما يلاحظ أن معظم الطروحات عبارة عن نقد موقف أو مطالبات بتغيير موقف دول لها مصالحها الاستراتيجية ظاهرها وخفيّها.

إلى هنا ربما يكون الأمر في حدود المقبول لكن أن يتم الانتقاص من دور بلادنا لأنها لم تُؤيد فلانا من الساسة أو تهييج الرأي العام ضد حكومة بلادنا لمواقفها الواضحة من تيار أو حزب أو جماعة فهنا يبدأ الاختلاف ولا ينتهي.

أقول بكل صراحة إن من دفع الناس للانشغال بالأحداث السياسية الإقليمية منها على وجه الخصوص (بعض) الخطباء والدعاة الذين انصرفوا عن دورهم الأساس في رفع وعي المجتمع وتنويره بسلبياته إلى مهمّة إشغال المجتمع بقضايا تخدم حزبيّتهم وتلمّع رجالات وقادة الحزب، وكم وضعوا بلادنا في حرجٍ بسبب خطبهم النارية التي تُندد بمواقف دول شقيقة أو صديقة تربطنا بها علاقات ومصالح استراتيجية.

للعلم فأنا لست مع أو ضد، لهذا لم أتحدّث عن لماذا وإنما عن كيف؟

من هنا أظن أننا بحاجة لدراسة وكشف آليات وأنماط واتجاهات انغماس أفراد المجتمع في الأحداث السياسية (الخارجيّة منها)، وانصرافهم تدريجيا عن شؤونهم وقضاياهم الداخليّة.

*نقلاًعن صحيفة "الرياض"