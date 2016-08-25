أطفئ سيارتك عند تزويدها بالوقود لهذا السبب

من منا لم يشاهد السعودي راشد النفيعي، الذي سحب السيارة المشتعلة في محطة وقود بالزلفي، الأمر لم يكن "مزحة"، لأنها لو انفجرت لحدث ما لا يحمد عقباه. قد يكون هناك أسباب كثيرة وراء تلك الحادثة، لكن تحذيرات إدارة المرور للسائقين من إبقاء السيارة في وضع التشغيل أثناء تعبئة الوقود فتح المجال، لأن يكون أحد أكثر الأخطاء شيوعاً.

اليوم، غرد الحساب الرسمي للمرور السعودي على "تويتر"، "عزيزي السائق: لا تنسَ إطفاء محرك السيارة قبل تزويدها بالوقود، فهذا واحد من أكثر الأخطاء شيوعاً".

وأشارت "المرور" في تغريدتها إلى وجود كثير من الدوائر الكهربائية وأجهزة للاحتراق في المحركات، وأن أي تسريب قد يؤدي إلى اشتعال النار.

ويرى مختصون في تقنية المحركات أن ارتفاع درجات الحرارة أحد أهم الأسباب التي قد تؤدي إلى اشتعال الوقود في السيارة عند تزويدها به وهي في وضعية التشغيل.

كما أن التدخين عامل مهم أيضاً، ومساعد للحريق؛ فالأفضل أخذ السلامة أولاً وإطفاء المحرك. وأوضح تقنية المحركات بتقنية جدة، المهندس حسن الشهري لـ "العربية.نت" أن هناك قسمين للمخاطر التي قد تحدث أثناء ترك السيارة تعمل في حالة تعبئة الوقود فيها:

الأول: يتعلق بسلامة المركبة بحيث احتمالية حدوث الحريق تكون عالية نتيجة للكهرباء أو الحرارة التي قد تنتج من السيارة مما يؤدي إلى اشتعال السيارة.

الثاني: وجود رواسب وأتربة في خزان وقود السيارة، مشيراً إلى أنه في حال تعبئة خزان الوقود أثناء وضع التشغيل للسيارة فإن الرواسب الموجودة في خزان الوقود سوف تتحرك وترتفع للأعلى بسبب سحب مضخة الوقود لها "وهذا يسبب انسداد ثم تلف للبخاخات".

وقال الشهري: "في حالة انسكاب البنزين على جسم السيارة قد تتسبب حرارة السيارة في حدوث حريق".

انتبه من المدخنين

واعتبر رئيس قسم المحركات بالكلية التقنية، المهندس بشير عبدالخالق أن توفر عنصر الوقود والأكسجين والحرارة تسبب اندلاع الحريق في السيارة، لذا يجب أطفاء المحرك.

ونوه المهندس عبدالخالق إلى أن وضع السيارة قيد التشغيل عند تعبئة الوقود، سيؤدي إلى تواجد قطرات من الوقود تتطاير مع الهواء وهذا قد يصادف وجود شخص مدخن في المحطة "مما يؤدي إلى اشتعال".

بدوره، حذر أخصائي حماية البيئة، عبدالله أحمد بجيلي، من مخاطر تشغيل السيارة أثناء تعبئة الوقود التي قد تؤثر على البخاخات، مما يؤدي إلى انسداد الصمامات في السيارة.