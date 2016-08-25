احذر.. لا تمزق كتابك نهاية العام الدراسي والسبب!

بدءاً من هذا العام لن نرى الكتب وهي تمزق أمام المدارس أو في شوارع بعض #محافظات #المملكة وذلك بعد أن أعلنت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة #الرياض ربطها تسليم نتائج الطلاب والطالبات بإعادة الكتب الدراسية نهاية كل فصل دراسي، مع تحفيزهم على المحافظة عليها، وبالتالي تستفيد المدرسة منها في الأعوام القادمة.

وأوضح التعميم الذي وجهه المدير العام لتعليم الرياض لجميع الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس، أن ذلك يأتي انطلاقًا من رؤية 2030 التي أكدت على رفع كفاءة الإنفاق، وخفض الهدر العام، وأنه بناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لضبط احتياج المدارس من المقررات، وتلمس احتياجات الميدان، فقد قدمت الإدارة الدليل الإجرائي للمقررات الدراسية، وهو نتاج ورشة عمل شارك فيها قادة المدارس والجهات ذات العلاقة، وألزم التعميم مديري الإدارات ومكاتب التعليم والمدارس بالعمل بما ورد في الدليل من مهام واجراءات كل فيما يخصه.

وكان استشاري الطب النفسي الدكتور محمد الحامد، قال لـ"العربية نت": إن عملية #تمزيق الكتب تعد "عنفا مكبوتا" تجاه المؤسسة التعليمية. وهذه الظاهرة تنم عن قلة الوعي للطالب وللمعلم، إضافة إلى أنها تكشف عن عنف تجاه المعلم والمؤسسة التعليمية ككل".

وأوضح الحامد أن المدرسة تتحمل جزءاً من مسؤولية هذا التصرف، مشيراً إلى أن النواحي التربوية لدى المعلمين لدينا في المؤسسات التعليمية ليست كافية.