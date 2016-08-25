السعودية.. فيديو "رضاعة" الرجال يثير الانتقادات بتويتر

فيديو لأربعة رجال، يشربون حليباً من رضاعة أطفال، بصحبة أغنية شهيرة للأطفال استلقوا على الأرض، ويحركون أرجلهم بطريقة غريبة للفوز بلقب أسرع راضع؟

هكذا تداول مغردون قبل أيام "آباء" يمارسون الرضاعة في #مهرجان_صيف_عرعر_37 شمال المملكة، الأمر الذي أثار انتقادات واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. ورغم أن هيئة السياحة بالمنطقة الشمالية قدمت اعتذارها عن هذه الفقرات، لكنها أكّدت أنها فقرة فكاهية قُدِّمت من قبل في الباحة والرياض، إلا أن المغردين طرحوا تساؤلات عن سبب السطحية في تناول أفكار الترفيه وصناعة السياحة الداخلية في بعض مهرجانات السعودية؟

عشوائية في الطرح

من جانبها أوضحت الخبيرة السياحية والمستثمرة في مجال السياحة هيفاء خالد، لـ"العربية.نت" أن السعوديين أصيبوا بالملل والإحباط من المهرجانات الصيفية التي تقام داخل المملكة، فاتجهوا خارجاً للبحث عن المتعة والبحث عن الجديد والممتع".

وأضافت "الترفيه لدينا يدار بعشوائية وأفكار سطحية".

وطالبت هيفاء بضرورة حصر تنظيم الفعاليات والمهرجانات لشركات متخصصة لديها الاحترافية ولديها كوادر مدربة حتى نحافظ على السائح المحلي الذي تتنافس عليه الدول وتسجله في أجندتها".

"لخبطة"

فيما وصف الكاتب الصحافي عبدالرحمن المرشد في صحيفة "اليوم" هيئة الترفيه؛ بأنها أرضية جيدة، يستطيع السعوديون الانطلاق منها بدلا من البدء من الصفر، مثل الاستعانة بشركات الترفيه السعودية المعروفة، والتي لها باع طويل في هذا الموضوع، كما يمكن الاستفادة من خبرات الدول المجاورة في هذا المجال بما يتناسب مع عادات وتقاليد المملكة، وكذلك تطوير طريقة تعامل المنتزهات المنتشرة في أغلب مدن المملكة مع زوارها، وإضافة برامج تصنع السعادة والترفيه بطريقة احترافية بدلا من "اللخبطة" الحاصلة فيها حاليا.

صناعة بكر

بينما يرى الكاتب الصحافي عبدالله بن ربيعان أن صناعة الترفيه في السعودية تعد صناعة بكرا، تحتاج إلى الكثير من الجهود لتستثمر وتدعم قطاع الخدمات وتوظف الشباب، وتسهم في استبقاء وزيادة تداول العملة داخل البلد، كما أن المملكة مترامية الأطراف متنوعة المناخ والتضاريس. والحديث عن الترفيه في السعودية ذو شجون ويحمل الكثير من المرارة والأسف، فالصناعة منسية ومفقودة وغائبة.

وأشار إلى أن السعوديين على أحر من الجمر لرؤية شركة "six flags" العالمية التي ستكون الخطوة الأولى في رحلة الألف ميل، لخلق صناعة ترفيه وسياحة سعودية تنافس في المنطقة والعالم.

وحصلت شركة 6 فلاغز الترفيهية على الضوء الأخضر للعمل في السعودية، وذلك بعد لقاء الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي، ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، مع الرئيس التنفيذي للشركة في الولايات المتحدة.

وتعد SIX FLAGS أكبر مجموعة منتزهات ترفيهية في العالم، حيث تشغل 18 منتزها ترفيهيا ومدينة ألعاب في أميركا الشمالية، وبلغ عدد زوارها 29 مليوناً خلال العام الماضي.