خادم الحرمين الشريفين يستقبل وفدا حزبيا أميركيا

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في مكتبه بقصر السلام في جدة، الأربعاء، وفداً أميركياً من الحزبين الجمهوري والديمقراطي يضم كلا من السفير دينيس روس، والسفير جيم جيفري، والسفير زلماي خليل زاده، والدكتور فيل قوردن، والدكتور روب دنن، والبروفيسورة ميغان أوسيلفان، والدكتور مات سبنس، والدكتورة سامانثا رافيش، ومايكل الن، وماريا سيكسكيلر، وميتشل هوتشبيرق.

وقد رحب خادم الحرمين الشريفين بأعضاء الوفد الأميركي في المملكة، متمنياً لهم طيب الإقامة، فيما أعربوا بدورهم عن شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على استقباله لهم وعلى ما وجدوه في المملكة من حفاوة وترحيب.

وجرى خلال الاستقبال بحث علاقات الصداقة التاريخية والراسخة بين المملكة والولايات المتحدة الأميركية، وأوجه التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، ووزير الخارجية عادل الجبير.