الملك سلمان يبحث مع كيري العلاقات الثنائية

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في مكتبه بقصر السلام بجدة، الخميس، وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاستقبال بحث التعاون الثنائي بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، ومستجدات الأوضاع في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وحضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل بن زيد الطريفي، ووزير الخارجية عادل بن أحمد الجبير.

كما حضره من الجانب الأميركي، سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى المملكة جوزيف ويستفول، والمبعوث الخاص لعملية السلام فرانك لوينشتاين، وعدد من المسؤولين.

هذا ويجتمع اليوم الخميس وزير الخارجية الأميركي كيري في جدة مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي بحضور المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد.

وقال مسؤول أميركي إن كيري سيطرح مقترحات تتعلق بإنهاء الصراع في اليمن واستئناف محادثات السلام، وفقا لقناة "العربية".

وبحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن نايف وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مع وزير الخارجية الأميركي #جون_كيري، الذي وصل #جدة في وقت سابق، تطورات الأوضاع الإقليمية خصوصاً في اليمن والعراق، وكذلك تمتين علاقات التعاون بين #السعودية والولايات المتحدة على الأصعدة كافة.

وقال مسؤولون أميركيون بوزارة الخارجية إن المباحثات استمرت حتى الساعات الأولى من صباح الخميس، وتناولت سبل التسوية في اليمن.

وأفادوا أن المباحثات بدأت في وقت متأخر واستمرت 3 ساعات، وانتهت عند الساعة الواحدة صباح الخميس بالتوقيت المحلي.

وحضر اجتماع ولي العهد السعودي وولي ولي العهد السعودي مع كيري، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور العيبان، ووزير الثقافة والإعلام الدكتور الطريفي، ووزير الخارجية الجبير، ورئيس الاستخبارات العامة خالد الحميدان.

ومن الجانب الأميركي، حضره السفير الأميركي لدى المملكة ويستفول، والمبعوث الخاص لعملية السلام لوينشتاين، ومدير مكتب وزير الخارجية جوناثان فاينر، ومساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى آن باتيرسون.